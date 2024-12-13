🔻 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил свыше 2 млрд рублей из бюджета региона на завершение строительства суда в Академическом и на возведение второй очереди «Дацюк Арены».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔻 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил свыше 2 млрд рублей из бюджета региона на завершение строительства суда в Академическом и на возведение второй очереди «Дацюк Арены».
Свежие комментарии