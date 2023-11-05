25 невероятно красивых портретов птиц

Тим Флэк (Tim Flach) — британский фотограф, известный своими крутейшими портретами животных и птиц. Снимает он их в естественной среде обитания или в студии — ему всегда удается подчеркнуть уникальный внешний вид каждой модели.
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