Новая статья: Обзор Acer Swift X 14 (2024): что будет, если в ультрабук установить мощн...

Новая статья: Обзор Acer Swift X 14 (2024): что будет, если в ультрабук установить мощную графику?Хотя официально термин «ультрабук» больше не используется маркетологами, этим словом все еще называют легкие, компактные и необычайно выносливые лэптопы.
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