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РВ: Боевики "РДК" пытаются прорваться в Белгородскую область, ВС РФ встретили их с боем

РВ: Боевики "РДК" пытаются прорваться в Белгородскую область, ВС РФ встретили их с боем

Боевики из "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в РФ террористическая организация) пытаются прорваться в Белгородскую область, их встретили военнослужащие Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

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