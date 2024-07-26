Комбат ВСУ Ширшин обвинил генералов в больших потерях у села Прогресс

Командир батареи 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин обвинил генералов украинской армии в значительных потерях в боях у села Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает hromadske.
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