Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими

Страна и люди

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением пользователя социальной сети X под ником Wall Street Silver, который заявил о бесполезности финансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов, которую США хотят направить Киеву.