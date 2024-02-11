Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими

Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением пользователя социальной сети X под ником Wall Street Silver, который заявил о бесполезности финансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов, которую США хотят направить Киеву.

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