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Игроки «Барселоны» считают своим долгом выиграть Суперкубок Испании ради Флика. Это приоритетная цель «блауграны»

As утверждает, что игроки считают этот трофей приоритетной целью на ближайшее время. Сообщается, что один из лидеров команды в воскресенье сказал в раздевалке: «Давайте отдохнем, восстановимся и подготовимся к тому, чтобы начать новый год с нуля, будто ничего не было.

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