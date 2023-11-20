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Российский JPMorgan нарастил активы вчетверо несмотря на заявления об уходе

Российский JPMorgan нарастил активы вчетверо несмотря на заявления об уходе

Российский дочерний банк американского JPMorgan Chase («Дж. П. Морган банк Интернешнл»), который заявил о сворачивании деятельности еще в марте 2022 года, по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ.

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