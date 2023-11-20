Российский JPMorgan нарастил активы вчетверо несмотря на заявления об уходе

Российский дочерний банк американского JPMorgan Chase («Дж. П. Морган банк Интернешнл»), который заявил о сворачивании деятельности еще в марте 2022 года, по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ.