Российский JPMorgan нарастил активы вчетверо несмотря на заявления об уходе

Российский дочерний банк американского JPMorgan Chase («Дж. П. Морган банк Интернешнл»), который заявил о сворачивании деятельности еще в марте 2022 года, по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ.
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