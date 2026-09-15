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Царьград

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Devon Live: Пенсионеры в Англии сломали светофор ради "защиты"

Devon Live: Пенсионеры в Англии сломали светофор ради "защиты"

В Англии задержали пенсионеров, сломавших светофор, принимая его за «электронное оружие». Инцидент произошёл в Девоне и Корнуолле, их связали с группой Blade Runners.

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