Банк России вводит новые сроки для борьбы с мошенничеством

С 22 октября 2024 года Банк России усиливает меры для выявления подозрительных переводов. Регулятор установил сроки, в которые банки должны вносить данные злоумышленников из базы ЦБ в свои системы для противодействия подозрительным операциям.
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