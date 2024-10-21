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FinFax - Новости банков и вкладов

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Банк России вводит новые сроки для борьбы с мошенничеством

Банк России вводит новые сроки для борьбы с мошенничеством

С 22 октября 2024 года Банк России усиливает меры для выявления подозрительных переводов. Регулятор установил сроки, в которые банки должны вносить данные злоумышленников из базы ЦБ в свои системы для противодействия подозрительным операциям.

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