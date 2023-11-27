НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Bungie подтвердила перенос Destiny 2: The Final Shape и раскрыла, чем займёт игроков в ожид...

Bungie подтвердила перенос Destiny 2: The Final Shape и раскрыла, чем займёт игроков в ожид...

Bungie подтвердила перенос Destiny 2: The Final Shape и раскрыла, чем займёт игроков в ожидании аддонаКак и предрекал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), дополнение The Final Shape к онлайновому шутеру Destiny 2 от американской студии Bungie, вопреки изначальному плану, не выйдет 27 февраля 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх