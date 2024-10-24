«Сбер» увеличил ипотечные ставки и вернул семейную программу: что это значит для заемщиков? Юлия ЧелкановаВ последние дни на рынке ипотечного кредитования произошли значительные изменения, связанные с решением крупнейшего банка страны — «Сбер».
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