🐎 25 июля в ст. Кумылженской на площадке бывшего ипподрома пройдёт праздник конного спорта. Старт в 9.
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🐎 25 июля в ст. Кумылженской на площадке бывшего ипподрома пройдёт праздник конного спорта. Старт в 9.
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