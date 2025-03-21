МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Не успел Зеленский пообещать президенту США соблюдать перемирие в части отказа от атак на энергетическую инфраструктуру, как переход к ГИС «Суджа» взорван украинцами дотла, заявил заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме VIII созыва Андрей Исаев.
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