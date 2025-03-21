Исаев: Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою абсолютную недоговороспособность

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Не успел Зеленский пообещать президенту США соблюдать перемирие в части отказа от атак на энергетическую инфраструктуру, как переход к ГИС «Суджа» взорван украинцами дотла, заявил заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме VIII созыва Андрей Исаев.