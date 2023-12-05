Как заранее определить, какая очередь быстрее движется

Ожидание в длинной очереди – это одна из многочисленных неприятных в жизни вещей. В целом в очередях обычный человек проводит 18 месяцев своей жизни, поэтому неудивительно, что мы всегда ищем очередь покороче.
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