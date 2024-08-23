«Пусть гниют в тюрьме». Пленным наемникам ВСУ отказали в праве на обмен

Нина Грекова

Мне не понятна - позиция МО. НЕ надо брать в плен .... идёт война на уничтожение народа и России. Почему НЕ принимается статья "расстрел"? Кто же так заинтересован? Гибнут наши бойцы и среди них - молодые ребята. Внутри наших городов идёт второй фронт - это мигранты + африканцы появились ... просто в шоке. Что ... отловить наши органы не могут главарей? Не поверю. С Курской областью получилось, что прошляпили. Идёт война уже третий год, а в голову никому не приходило (нашим генералам), что в первую очередь - надо охранять границы с НЕ дружественной страной? Народу давно понятно, а генералам ... наверное только сейчас стало понятно. Надо - полностью "перетрясти" ВСЕХ - в МВД, СФ, ГОС.ДУМЕ и чиновников всех уровней. Ставить молодое образованное поколение, которые заинтересованы в процветании нашей Страны. И главное - сделать адекватной зарплату. А сейчас получается ... кто получает 40.000 рублей - ответственный человек и кто получает от 500.000 руб и более миллиона - им плевать на народ и всё остальное ... ведь деньги есть.