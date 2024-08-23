Заза Шония и Георгий Парцвания. Иностранные наемники ВСУ, совершающие преступления, не должны попадать под процедуру обмена в том случае, если они окажутся в плену.
«Пусть гниют в тюрьме». Пленным наемникам ВСУ отказали в праве на обмен
Комментарии
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Нина Грекова
Мне не понятна - позиция МО. НЕ надо брать в плен .... идёт война на уничтожение народа и России. Почему НЕ принимается статья "расстрел"? Кто же так заинтересован? Гибнут наши бойцы и среди них - молодые ребята. Внутри наших городов идёт второй фронт - это мигранты + африканцы появились ... просто в шоке. Что ... отловить наши органы не могут главарей? Не поверю. С Курской областью получилось, что прошляпили. Идёт война уже третий год, а в голову никому не приходило (нашим генералам), что в первую очередь - надо охранять границы с НЕ дружественной страной? Народу давно понятно, а генералам ... наверное только сейчас стало понятно. Надо - полностью "перетрясти" ВСЕХ - в МВД, СФ, ГОС.ДУМЕ и чиновников всех уровней. Ставить молодое образованное поколение, которые заинтересованы в процветании нашей Страны. И главное - сделать адекватной зарплату. А сейчас получается ... кто получает 40.000 рублей - ответственный человек и кто получает от 500.000 руб и более миллиона - им плевать на народ и всё остальное ... ведь деньги есть.
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5 час.
Наталья Волкова
Слишком много чиновников развелось, каждый норовит свои 5 копеек вставить, что бы за эту «инновацию» получить от государства премию. И им до одного места, что идет война, гибнут люди, свое содрать бы. Нужно оптимизировать и Госдуму и МВД, и СФ. Пользы от этих организаций никакой, с их подачи по нашей земле разгуливают новые хозяева полуграмотные бесценные специалисты, процветает преступность, идет развращение молодежи. И народным избранникам действительно плевать на народ. Какой народ их избирал, непонятно
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4 час.
Н
Наталья
Зачем они нам в тюрьмах? Их нужно сразу после допроса расстреливать. И видео отправлять их дипломатам
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1 час.
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