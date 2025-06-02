⚡️⚡️Повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за [.] ⚡️⚡️Повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ — губернатор Балицкий На территории всей области отсутствует электроснабжение.
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