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Бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии – объявил Владимир Путин

Бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии – объявил Владимир Путин. В текущем году в дивизии планируется развернуть две бригады, одна из которых – 155-я.

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