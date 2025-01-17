Юрий Ильинов

Сюрприз от нового лидера США: в Америке взяли курс на союз с РФ и КНР В Японии предрекли объединение сил США, России и Китая. Избранный президент Соединённых Штатов выбрал путь союзничества, отметили японские наблюдатели. В Японии появились предположения о планах избранного президента США объединить силы ведущих мировых держав. О политических целях Дональда Трампа написал портал Yahoo News Japan. Будущий глава Белого дома показал заинтересованность в укрепление отношений с Россией и Китаем, считает автор материала. Вашингтон поставил цель сформировать союз с Москвой и Пекином, заявили японские наблюдатели. Новая администрация Трампа займётся формированием «Союза сильных», считают в Японии. Вектор политики направлен на укрепление связей для обеспечения экономики и безопасности, отмечено в публикации. Автор статьи считает, что при этом Вашингтон значительно уменьшит военную поддержку прежних союзников. Стоит отметить, для реализации амбициозных политических планов Трампу потребуется выстроить отношения с РФ. Ранее «ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ» писал, что дипломаты раскрыли предположения о месте проведения деловой встречи президентов США и РФ. Переговоры могут состояться на территории нейтрального государства — ОАЭ.