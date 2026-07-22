Деловая газета ВЗГЛЯД Фото: кадр из видео Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси Георгий Чигладзе, сломавший нос российской туристке в отеле в Телави, принес извинения за случившееся, заявив, что это произошло случайно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
Комментарии
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Владимир Тамбасов
Что хотела .то и получила. Не хер к баранам ездить.
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Он извинился, когда срок замаячил. У нас и в России такие приезжие "джигиты" регулярно "извиняются".
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1 м.
Михаил Михаил
Ах, так этот трус ещё и сбежал! Надеялся, что не поймают и это вместо того, чтобы оказать помощь и вызвать скорую, это совершенно гнилой поступок.
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1 м.
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