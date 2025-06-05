Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава Минобороны США заявил, что никто не сделал для НАТО больше, чем Трамп

Глава Минобороны США заявил, что никто не сделал для НАТО больше, чем Трамп

Никто не сделал больше для НАТО, чем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

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Елена Шарапова
*Миротворцы* - если -бы не вы, то столько войн удалось бы избежать...
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