ЮНИСЕФ предупредил, что более 347 млн детей могут пострадать от Эль-Ниньо

Последствия мощного явления Эль-Ниньо затронут более 347 миллионов детей почти в 100 странах и территориях.
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