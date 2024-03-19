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Захарова отреагировала на заявление Франции о присутствии военных на Украине

Захарова отреагировала на заявление Франции о присутствии военных на Украине

Париж, отрицая заявление главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина об отправке французских военнослужащих на Украину, вновь отказывается от своих граждан, заявила 19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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