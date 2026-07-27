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Царьград

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В Перми построят разворотное кольцо для продления маршрута №22

В Перми построят разворотное кольцо для продления маршрута №22

В муниципальном казенном учреждении «Пермблагоустройство» сообщили, что строительство разворотного кольца на пересечении улиц Писарева и Воркутинской создаст возможность для продления автобусного маршрута №22 до новой поликлиники, расположенной на улице Писарева.

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