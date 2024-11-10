Враждебная обстановка: конец климатической повестки наступил

С возвращением президента Дональда Трампа в Белый дом инвестиционные банки рекомендуют управляющим фондами зеленой и переходной энергетики «держать своих юристов наготове», поскольку полномасштабный крах климатической повестки наступил.
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