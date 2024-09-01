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Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Не знаю точно, есть ли объективные социологические данные о том, насколько серьезно и тревожно воспринимают россияне проблему миграции, и какое место она занимает в списке их тревог и «боязней»? Но стоит лишь бегло пройтись по соцсетям в интернете и становится очевидно, что эта проблема в силу её не то что «назрелости», а перезрелости грозит выйти на первые места в общественном рейтинге угроз, причем не потенциальных, а вполне уже реальных.

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Комментарии
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SS
Sadykh Sadykhov
Ворье в России расплодилось намеренно. Взялись за военных и притихли. За &quot;ментов&quot; так и не взялись. А ведь они покруче воруют и иммиграция растёт и процветает благодаря милицейской пирамиде.
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13 час.
Галина глушкова
Ты улицу-то только из окна и видишь наверно, поэтому так за мигрантов слюной брызгаешь.
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1 час.
М
Мария
Делягин много лет только и делает, что констатирует то, что и без него все знают. Но вот ведь он сейчас депутат Госдумы, сидит во власти. Сделал бы хоть что-то, чтобы изменить ситуацию!!!! Нет, продолжает нытье. Делягин! Хватит ныть! Без тебя тошно. Переходи к делу! Добейся результата!
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42 мин.

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