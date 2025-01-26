Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Хусейна штатники с прихвостнями повесили без суда и следствия. И что еще более унизительно для мусульманина именно "п...Зеленского подвел...
  • Василий Васильев
    Уверен, что найдут стрелочников, а потом накажут невиновных, и наградят "непричастных". Все как обычно. И Бастрыкин н...Трещины на потолк...
  • Василий Васильев
    Хинштейн очевидно чего то боится или что-то "интересное" задумал. Иначе как понять его реакцию. НЕ вижу ничего плохог...Хинштейн отчитал ...

Трамп сокращает финансирование Украины: будут ли переговоры по конфликту?

Трамп сокращает финансирование Украины: будут ли переговоры по конфликту?

Президент США Дональд Трамп намерен уменьшить финансирование Украины, однако, по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в ближайшее время ожидать скорых переговоров по урегулированию украинского конфликта не стоит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх