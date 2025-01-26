Трамп сокращает финансирование Украины: будут ли переговоры по конфликту?

Президент США Дональд Трамп намерен уменьшить финансирование Украины, однако, по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в ближайшее время ожидать скорых переговоров по урегулированию украинского конфликта не стоит.
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