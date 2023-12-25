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В Хабаровском крае экс-замгавы района осудили за взятки

В Хабаровском крае экс-замгавы района осудили за взятки

Суд, учитывая позицию городской прокуратуры Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, признал бывшего заместителя главы Николаевского района виновным по статьям 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в значительном и особо крупном размере), а именно по частям 2 и 6.

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