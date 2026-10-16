Россия не решит свои проблемы на Украине, если согласится на заморозку по линии фронта. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Геннадий Алехин, руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».