Россия не решит свои проблемы на Украине, если согласится на заморозку по линии фронта. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Геннадий Алехин, руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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