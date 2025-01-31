В Крыму центр "Возрождение" готов принимать бойцов СВО на реабилитацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Бывший Национальный центр паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина" в Евпатории, национализированный властями Крыма и переименованный в "Возрождение", подготовлен к приему ветеранов специальной военной … .