«Дороги Победы»: как Музей Победы рассказывает о подвиге железнодорожников

В канун Дня железнодорожных войск, который отмечается 6 августа, Музей Победы приглашает вспомнить людей, чья работа зачастую оставалась за кадром фронтовых сводок, но во многом определила исход Великой Отечественной войны.
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