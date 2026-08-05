Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Дороги Победы»: как Музей Победы рассказывает о подвиге железнодорожников

«Дороги Победы»: как Музей Победы рассказывает о подвиге железнодорожников

В канун Дня железнодорожных войск, который отмечается 6 августа, Музей Победы приглашает вспомнить людей, чья работа зачастую оставалась за кадром фронтовых сводок, но во многом определила исход Великой Отечественной войны.

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