Ученые сделали ароматизатор для мороженого из пластикового мусора

Ученые нашли способ делать ароматизатор для мороженого из пластика. Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработкой технологии занимаются в Эдинбургском университете университета Эдинбурга, позволяющей производить ванилин для мороженого из пластиковых отходов.