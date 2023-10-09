Ученые сделали ароматизатор для мороженого из пластикового мусора

Ученые нашли способ делать ароматизатор для мороженого из пластика. Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработкой технологии занимаются в Эдинбургском университете университета Эдинбурга, позволяющей производить ванилин для мороженого из пластиковых отходов.
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