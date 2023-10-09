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Ученые сделали ароматизатор для мороженого из пластикового мусора

Ученые сделали ароматизатор для мороженого из пластикового мусора

Ученые нашли способ делать ароматизатор для мороженого из пластика. Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработкой технологии занимаются в Эдинбургском университете университета Эдинбурга, позволяющей производить ванилин для мороженого из пластиковых отходов.

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