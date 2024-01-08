Как проводят новогодние праздники представители российского бизнеса?

Глава «НДВ Групп» Александр Хрусталев предпочитает домашний семейный отдых, гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло отправился в Европу, а гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский поехал в Красную поляну кататься на лыжахПостоянные спикеры Business FM рассказали в эфире радиостанции, где они решили отдохнуть на зимних каникулах: Глава «НДВ Групп» Александр Хрусталев: — Новый год — праздник семейный, отмечали семьей.