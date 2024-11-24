Сирот-срочников из Нижнего Новгорода ждут новые льготы

Нижегородским сиротам компенсируют траты на коммунальные услуги во время службы в армии.20 ноября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсудили возможность ввести новые льготы для сирот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии