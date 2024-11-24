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Сирот-срочников из Нижнего Новгорода ждут новые льготы

Сирот-срочников из Нижнего Новгорода ждут новые льготы

Нижегородским сиротам компенсируют траты на коммунальные услуги во время службы в армии.20 ноября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсудили возможность ввести новые льготы для сирот.

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