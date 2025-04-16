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Всё о женщинах

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Три правила покупки летней обуви для людей с пяточной шпорой

Три правила покупки летней обуви для людей с пяточной шпорой

Подошвенный фасциит, или пяточная шпора, может стать проблемой при подборе обуви. Люди с такой проблемой часто испытывают боль в пятке, из-за чего даже повседневная обувь может служить источником дискомфорта.

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