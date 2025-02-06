Бывший депутат Верховной Рады Украины, живущий в России, выразил сомнение относительно существования государства, именуемого Киевской Русью.
Киевская Русь появилась лишь при Сталине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Вопрос очень интересный - если учесть, что "...легендарный король Артур, который является эталоном западноевропейского рыцарства, был русским князем, прибывшим в Англию со своей дружиной по соглашению с римским императором Марком Аврелием. Это сенсационное заявление сделал известный британский историк Ховард Рид. В ходе длительных исследований и Великобритании, Франции и России, Рид пришёл к выводу, что король Артур являлся одним из представителей племён, живших в Сарматских степях Южной России". Возможно - это одна из многих причин дикой ненависти мелкобритов в отношении России
Ответить
15 час.
Сергей С
термины Киевская Русь и монголо-татарское иго придумали в 19-м веке учёные для обозначения определённых периодов в истории,а Сталин занимался строительством великого государства, в отличие от царёва.
Ответить
14 час.
Татьяна Собколова
👍
Ответить
13 час.
Свежие комментарии