Киевская Русь появилась лишь при Сталине

Андрей

Вопрос очень интересный - если учесть, что "...легендарный король Артур, который является эталоном западноевропейского рыцарства, был русским князем, прибывшим в Англию со своей дружиной по соглашению с римским императором Марком Аврелием. Это сенсационное заявление сделал известный британский историк Ховард Рид. В ходе длительных исследований и Великобритании, Франции и России, Рид пришёл к выводу, что король Артур являлся одним из представителей племён, живших в Сарматских степях Южной России". Возможно - это одна из многих причин дикой ненависти мелкобритов в отношении России