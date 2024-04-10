В Японии человеку пересадят клетки поджелудочной железы от свиньи

Японские ученые из Государственного центра международной медицины планируют провести операцию по трансплантации гормон-продуцирующих эндокринных клеток поджелудочной железы от свиньи к человеку, сообщает Yomiuri.
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