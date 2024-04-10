Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Ты своей заднице поставь снаряды... СУЕТИШЬСЯ НЕ В МЕРУ... А ЗРЯ...Столтенберг: Стра...
  • николай лемехов
    наверное проспиртован был основательноВ Испании священн...
  • Наталья Середа
    Деньги (налоги) не пахнут.Адвокат Постанюк ...

В Японии человеку пересадят клетки поджелудочной железы от свиньи

В Японии человеку пересадят клетки поджелудочной железы от свиньи

Японские ученые из Государственного центра международной медицины планируют провести операцию по трансплантации гормон-продуцирующих эндокринных клеток поджелудочной железы от свиньи к человеку, сообщает Yomiuri.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх