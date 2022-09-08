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Москалькова: ответственность за разглашение персональных данных в России смешная

Москалькова: ответственность за разглашение персональных данных в России смешная

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в ходе интервью, которое она дала РИА Новости, сделала заявление о том, что в настоящий момент ответственность за разглашение персональных данных в стране является смешной.

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