Я, Наташенька, родом из семьи аристократов! Удивлена, что мой сын сделал выбор именно в пользу вас…

— Олег, пожалуйста, поговори со своей мамой, пусть она перестанет меня за глаза плебейкой называть! Я вчера её соседку, Веронику Семёновну, в магазине видела, и она мне рассказала, как твоя мама обо мне отзывается.
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