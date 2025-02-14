Я, Наташенька, родом из семьи аристократов! Удивлена, что мой сын сделал выбор именно в пользу вас…

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 510 подписчиков

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— Олег, пожалуйста, поговори со своей мамой, пусть она перестанет меня за глаза плебейкой называть! Я вчера её соседку, Веронику Семёновну, в магазине видела, и она мне рассказала, как твоя мама обо мне отзывается.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Её не заблокировали,просто она удалила свой комент и всё.
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5 час.
A
Anodtat
Свалила ингершлюха
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4 час.
ВераВерная
Из сказки цитата:&quot;...а ты что вечно жалуешься? - возмущалась дочь))) Это кто, Ольга что ли матери высказала? Автор так резко перескочил от событий в супермаркете, к домашним разборкам, сразу и не поймёшь, о ком речь))) А вот и хорошо, что Наташа с этой долбанутой свекрой за покупками пошла. Этим походом она и их отношениям поставила точку! Так что нет худа без добра.
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3 час.
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