Я, Наташенька, родом из семьи аристократов! Удивлена, что мой сын сделал выбор именно в пользу вас…

ВераВерная

Из сказки цитата:"...а ты что вечно жалуешься? - возмущалась дочь))) Это кто, Ольга что ли матери высказала? Автор так резко перескочил от событий в супермаркете, к домашним разборкам, сразу и не поймёшь, о ком речь))) А вот и хорошо, что Наташа с этой долбанутой свекрой за покупками пошла. Этим походом она и их отношениям поставила точку! Так что нет худа без добра.