Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Исследование ВТБ: кто из классиков русской литературы популярнее у бизнеса

Исследование ВТБ: кто из классиков русской литературы популярнее у бизнеса

Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин — его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, а на роман «Евгений Онегин» приходится вдвое больше регистраций, чем на имя самого писателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии