Хуснуллин не исключил пересмотр условий «Семейной ипотеки»

Инициативы появятся не раньше осени, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС. «Сейчас мы смотрим как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета.
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