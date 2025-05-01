«Я обязан жизнью и освобождением Советской Армии». В Чехии рассказали о пощечине от узника Освенцима всей польской элите

В чешской блогосфере появился пронзительный рассказ местного активиста и блогера Дэниэла Дендиса Крайчи о том, как узник Освенцима Мариан Турский на памятных мероприятиях в честь освобождения заключенных этого концлагеря во всеуслышание заявил кто является его освободителем, и кому бывшие узники обязаны своей жизнью.