«Я обязан жизнью и освобождением Советской Армии». В Чехии рассказали о пощечине от узника Освенцима всей польской элите

В чешской блогосфере появился пронзительный рассказ местного активиста и блогера Дэниэла Дендиса Крайчи о том, как узник Освенцима Мариан Турский на памятных мероприятиях в честь освобождения заключенных этого концлагеря во всеуслышание заявил кто является его освободителем, и кому бывшие узники обязаны своей жизнью.
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