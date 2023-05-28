Индзаги о финале ЛЧ: «Ман Сити» – сильнейшая команда в мире, они фавориты, но «Интер» уверен в себе»

Главный тренер «Интера» высказался о сопернике по финалу Лиги чемпионов, который пройдет 10 июня. «Будет важно сыграть так же агрессивно, как сегодня [c «Аталантой»].
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