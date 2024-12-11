Бастрыкин раскритиковал работу следователей СУ СК в Перми из-за мигрантов. Фото

Глава Следкома России Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермских следователей СУ СК. В частности, недовольство главы ведомства вызвал рост числа обращений, связанных с мигрантами в Перми и поселке Майский.
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