Незнаменитая война XVII века. Империи наносят ответные удары

Амброджио Спинола Однако оказалось, что до установления мира еще очень далеко. Король Испании дон Филипе IV не смирился с поражением и на заседании государственного совета заявил, что его цель – изгнать всех французов из Италии.
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