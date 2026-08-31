Путин: Россия и Казахстан достигли роста товарооборота в 2026 году

Владимир Путин обсудил с Касым-Жомартом Токаевым развитие отношений между Россией и Казахстаном. Президент отметил рост товарооборота в 2026 году и активное сотрудничество в гуманитарной сфере, где в российских вузах обучаются 60 тысяч казахских студентов.