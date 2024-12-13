Слюсарь: силы ПВО сбили девять украинских БПЛА над Ростовской областью

ВСУ предпринимали попытку атаковать беспилотниками Ростовскую область, силы ПВО сбили девять БПЛА.Девять украинских беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области в ночь на 13 декабря, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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