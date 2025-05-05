Врач Милушкина посоветовала съедать 10 кг клубники за сезон

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина рассказала в беседе с РИА «Новости», какое количество клубники стоит включить в рацион за летний сезон.
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