Слово против слова — новая реальность правоприменения.

В Москве разворачивается потрясающая по своеобразию история: вдова добровольца обвинила московского педиатра с сорокалетним стажем не в чем-нибудь, а в сочувствии нашим недобрым соседям, о котором она (неравнодушная мать) узнала, придя на прием в поликлинику с сыном.
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