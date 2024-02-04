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Слово против слова — новая реальность правоприменения.

Слово против слова — новая реальность правоприменения.

В Москве разворачивается потрясающая по своеобразию история: вдова добровольца обвинила московского педиатра с сорокалетним стажем не в чем-нибудь, а в сочувствии нашим недобрым соседям, о котором она (неравнодушная мать) узнала, придя на прием в поликлинику с сыном.

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