Япония может вызвать потрясения на рынке облигаций США

Валютные интервенции Японии, начавшиеся на этой неделе, с целью укрепления иены, возможно, пока не вызвали потрясений на рынке облигаций США, но это спокойствие может быть нарушено, если Токио будет втянут в затяжную борьбу за предотвращение дальнейшего ослабления обменного курса, сообщает Reuters.