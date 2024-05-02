Япония может вызвать потрясения на рынке облигаций США

Валютные интервенции Японии, начавшиеся на этой неделе, с целью укрепления иены, возможно, пока не вызвали потрясений на рынке облигаций США, но это спокойствие может быть нарушено, если Токио будет втянут в затяжную борьбу за предотвращение дальнейшего ослабления обменного курса, сообщает Reuters.
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